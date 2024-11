Daria Ładocha mówi o chorobie Tomasza Jakubiaka i jego żonie: "Oczy Anastazji są pełne bezradności i strachu"

Daria Ładocha mówi o chorobie Tomasza Jakubiaka

Dziś odbyłam z reporterką "Dzień Dobry TVN" trudną rozmowę na temat choroby mojego kochanego Tomka Jakubiaka. Tomuś to nie tylko przyjaciel czy mój karmiczny brat - to również ikona kulinariów i mistrz budowania relacji z ludźmi. A teraz swoją chorobą pokazuje nam, co jest w życiu ważne. I z kim przez to życie warto iść. (...) A ja rok temu stałam jako świadek na ich ślubie i patrzyłam na nią jak na Anioła, który spadł Tomkowi z nieba. W tej chorobie są bliżej niż można sobie wyobrazić. Oczy Anastazji są pełne bezradności i strachu, a w oczach Tomka nigdy nie widziałam takiej miłości i nadziei. I dzięki tej miłości Tomuś wyzdrowieje. I ta miłość zostanie z nimi już zawsze. Jestem z Wami na dobre i na złe - napisała Daria.