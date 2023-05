Daria wspomina namiętny pocałunek z partnerem Qczaja na sopockiej scenie: "Byłam w SZOKU" (WIDEO)

Później do sprawy odniósł się również całuśny tancerz, który w rozmowie z Plejadą dość tajemniczo oznajmił, że "na chwilę obecną wstrzyma się z komentarzem" . Nie był to jednak koniec zaskoczeń, bo okazało się, że mężczyzna to ukochany Qczaja , a cała akcja tak naprawdę była nieporozumieniem. W wywiadzie dla Pudelka Daria postanowiła wrócić pamięcią do tego wydarzenia i ujawniła, jak przedstawiały się kulisy "całuśnego skandalu".

Daria komentuje pocałunek na Polsat SuperHit Festiwal

To nie byłam ja, to był mój tancerz Tomek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Myślę, że to było takie małe nieporozumienie. My w ogóle kumplowaliśmy się wtedy jakiś czas i bodajże parę dni wcześniej padł żart podczas prób, ale ja tego nie wzięłam na poważnie. Gdybym wzięła, to stresowałabym się swoim występem jeszcze pięć razy bardziej. Wielu z państwa może myśleć, że takie skandale mogą być stosunkowo proste dla artystów. Ale fakt jest taki, że my również mamy babcie, mamy, tatusiów i całą rodzinę... Osobiście byłoby mi bardzo wstyd tak się obnażać. Tomek zrobił to tak żartobliwie... - opowiadała w rozmowie z Pudelkiem.