Demi Lovato padła ofiarą NAPAŚCI SEKSUALNEJ w dniu przedawkowania! "Pamiętałam, że na mnie leżał..."

Chciałabym powiedzieć, że to była ostatnia noc, gdy kiedykolwiek dotknęłam heroiny, ale to nieprawda. Chciałam przejąć kontrolę nad sytuacją i ukarać go za to, co zrobił. Chciałam, żeby teraz to był mój wybór, a on miał też coś, czego tak bardzo pragnęłam, czyli właśnie narkotyki. Skończyło się na tym, że kolejny raz byłam na haju. (...) Zastanawiałam się potem: "Jak to możliwe, że wzięłam to samo, przez co chwilę temu prawie umarłam?". Byłam załamana własnymi decyzjami - twierdzi.