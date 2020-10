Diablo Włodarczyk chce zostać ojcem po raz… CZWARTY! "Niektórzy powiedzą: "DZIECIORÓB""

.... 55 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Prochu nie wymyśli, w kosmos nie poleci. Jest jakiś zabobon panujący wśród panów lubiących robić dzieci ale nielubiących łozyc na ich utrzymanie. Zabobon ten głosi, ze jak facet zrobi 4 dzieci to nie można go ścigać za alimenty, tzn ze dług alimentacyjny jest mu anulowany. Dokładnie ten sam autorament twierdzi, ze mężczyzna, który spłodzi 4 dzieci dostanie w Niemczech dom w nagrodę. Wśród ludzi, którzy nie wiedza na jakim świecie żyją istnieją tego typu zabobony, które nie maja nic wspólnego z rzeczywistością ale motywują one mężczyzn bezrefleksyjnych do podejmowania decyzji nierozważnych.