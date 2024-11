Do sieci trafiło OSTATNIE zdjęcie Liama Payne'a przed śmiercią. Obsługa hotelowa wnosiła piosenkarza do pokoju

Po to to zdjęcie, żeby pokazać do czego prowadzi takie ćpanie. I żeby pokazać tych naszych idoli „od kuchni”. Tak właśnie żyje większość z nich. Nie mamy nawet minimum pojęcia co oni wyczyniają poza kamerami. Diddy, R.Kelly to najcięższe działa. Ale regularne ćpanie to raczej normalka.