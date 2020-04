Dociekliwa Viola Kołakowska duma nad emisją programów śniadaniowych w dobie koronawirusa: "Kwarantanna, straszenie i inne pierdy, ALE ŚNIADANIÓWKI DZIAŁAJĄ"

Pandemia koronawirusa wciąż zbiera żniwo na całym świecie, a każdy dzień to kolejne informacje o nowych przypadkach zachorowań. Choć pacjentów zmagających się z COVID-19 regularnie przybywa, to wciąż nie brakuje osób, które dość sceptycznie podchodzą do tematu wprowadzonych restrykcji. Jedną z nich jest naczelna polska "koronasceptyczka" Viola Kołakowska .

Pewnie się nie znam, ale czegoś chyba nie rozumiem... Kwarantanna, wszyscy przyspawani do domów, mandaty, straszenie i inne pierdy, ale TV śniadaniowe działają... Why? - zastanawia się wyraźnie zdezorientowana Viola.

Nie wiemy co prawda, czy celebrytka doczekała się już satysfakcjonującej odpowiedzi na zadane pytanie, jednak w tym miejscu przypominamy, że niedawno pisaliśmy o zmianach w pracy na planie programów śniadaniowych . Zgodnie z relacjami prowadzących większość redakcji pracuje obecnie zdalnie, rozmowy przeprowadzane są w większości "na odległość", a za kulisami dostosowano się do panujących obecnie warunków.

"Z naszego punktu widzenia niewiele się zmieniło, za to redakcja ma dużo więcej roboty, stresu oraz rzeźbienia, bo musi reagować na szybko zmieniające się okoliczności i chapeau bas, że w tych warunkach udaje im się wydawać program. (...) Co do reguł bezpieczeństwa - stosujemy się do zaleceń, każdy dostał instrukcje, maski, środki odkażające itd. Robimy, co się da, żeby zminimalizować ryzyko" - zapewnił Marcin Prokop, prowadzący Dzień Dobry TVN, w rozmowie z Pudelkiem.