Dom Anny Kurek i jej męża UCIERPIAŁ w powodzi. Opisała, co zobaczyła na monitoringu: "To było przerażające"

Od kilku dni mieszkańcy południowej części kraju zmagają się z efektami dramatycznej sytuacji pogodowej. W wyniku powodzi i podtopień wiele osób straciło dorobek życia i dach nad głową. W pomoc poszkodowanym angażuje się coraz więcej znanych osobistości, w tym Jakub Błaszczykowski czy Sylwester Wardęga.

Żona Bartka Kurka wyznaje: "Nas też dosięgnęła woda"

O tym, jak wygląda sytuacja, opowiedziała też Anna Kurek. Żona siatkarza musiała ewakuować się z Nysy, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ich rodzina przechodzi teraz trudne chwile, bo Bartosz Kurek przebywa obecnie w szpitalu w Warszawie.

Pojechałam do Warszawy, bo Barti w szpitalu. Także jestem bezpieczna, ale ogólnie jest do d*py - wyznała.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Potężna powódź w Polsce. Ekspert tłumaczy, co za tym stoi

W międzyczasie na Instagramie żona Kurka zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi z obserwującymi. Jedna z osób postanowiła poruszyć temat domu pary, jednak Anna nie miała dla fanów dobrych informacji.

Nas też dosięgnęła woda... Zalało nam garaż z siłownią, całe -1. Reszta domu powinna być bezpieczna - odpisała.

Co więcej, mogła jedynie bezsilnie obserwować na nagraniu z monitoringu to, jak woda wdziera się do ich domu.

To było przerażające oglądać na telefonie nagranie live z monitoringu, gdzie woda wdziera się do domu i to z taką prędkością i nic nie można zrobić - podsumowała.

Jednocześnie Anna zapewniła, że wraz z mężem sobie poradzą i myślą nad tym, jak mogą pomóc innym.

Obecnie jedyne, co możemy to przelew na zbiórki. Ogólnie mobilizacja naszego narodu to coś pięknego. To jest mega poruszające, jak potrafimy się zjednoczyć w tak trudnym momencie. Jak chcecie pomóc, to zachęcam do udziału w zbiórkach, niekoniecznie pomoc finansowa, ale też szukajcie zbiórek organizowanych w całej Polsce.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.