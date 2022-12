Dominik Abus z "Gogglebox" KŁÓCI SIĘ z policjantami podczas kontroli drogowej! Internauci wyrokują: "WYSZŁO BURACTWO" (WIDEO)

Tak to sobie pan może mówić nie do mnie! Niech pan mówi normalnie, bo ja mówię normalnie! (…) Niech mnie pan posłucha. Ja na pana płacę podatki, a pan na mnie i jest pan, żeby mi pomagać . Krzyczeć może pan, ale nie na mnie. Proszę mówić normalnym głosem, bo nie będę zaraz z panem rozmawiał. Tylko przez adwokata będziemy rozmawiać. (…) Pan ma być dla mnie miły i uprzejmy. Niech pan o tym zawsze pamięta - gorączkował się Abus.

Wyskoczyliście do mnie, jakbym kogoś zabił... Rób pan tę kontrolę, bo nie mam czasu. (…) Czasy pałowania ludzi, to się skończyły dawno temu!

Możemy jedynie przypuszczać, że poprzez wrzucenie nagrania z kontroli do sieci, twórca kanału i Abus chcieli się popisać, jacy to oni butni i zadziorni. Osiągnęli jednak efekt odwrotny do zamierzonego. Społeczność internetowa niemal jednogłośnie opowiedziała się po stronie funkcjonariuszy.

Chłop pokazał, że jedyne co to sam się nakręcił i zrobił z siebie wielką ofiarę; Buractwo wyszło. Dziwię się, że pozwolił to udostępnić. To tylko pokazuje, co ma w głowie; Brawo panowie policjanci, super profesjonalizm; Właściciel kanału sam pokazał, jaki ma charakter, przytakują Abusowi - czytamy w sekcji komentarzy pod nagraniem.