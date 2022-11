Dominika Chorosińska mędrkuje i przekonuje: "Dzieci rodzi się WIĘCEJ niż się RODZIŁO". Stanęła też w obronie Jarosława Kaczyńskiego... (WIDEO)

Na co dzień Chorosińska wychowuje z mężem szóstkę dzieci i tytułuje się ekspertką od moralności oraz życia w zgodzie z katolickimi wartościami. Co ciekawe, kilkanaście lat temu przeżywała co najmniej dwa kryzysy w małżeństwie, podczas których wyprowadzała się z domu do kochanka. Teraz jednak postanowiła dołączyć do licznego grona Polek, które odniosły się do kontrowersyjnych słów Jarosława Kaczyńskiego o kobietach, które "dają w szyję i dlatego rodzą mniej dzieci".