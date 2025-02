Dominika Gwit przekonuje, że nie promuje otyłości: "Ja po prostu jestem gruba i żyję, bo mam prawo do życia"

Otyłosć to skutek zaburzeń zdrowotnych, dlatego mówi się że to choroba. Proszę nie mówić że ona ma mniej jeść, bo to tak nie działa. Tak moga mowic totanle przyglupy o zerowej wiedzy o czlowieku. To tak jakby zdrowemu mówić że ma mniej oddychać. Dzisiaj jest to oczywiste i wiadomo z jakich zaburzeń i chorób bierze się otyłość. Ona nie przytyła tylko dlatego że miała jojo. To była praca wbrew jej organizomowi dlatego ten reżim był nie do utrzymania. Ona kiedyś bardzo szczegółowo o tym opowiadała jak to wyglądało i szok co oni jej zrobili. Poza tym ona nie promuje otyłości tylko dlatego zd normalnie funkcjonuje. Ma do tego prawo, ma prawo być szczęśliwa. Ona nic nikomu złego nie zrobiła. Nie ma żadnych skandali, nie odpowiednich wypowiedzi ani żadnych nieprzychylnych plotek na jej temat. Naprawdę odczepcie się od niej.