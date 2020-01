Dominika Korwin-Mikke o życiu u boku kontrowersyjnego polityka: "Jestem w pewnym sensie królową"

Konfucjusz 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Konfucjusz: Ci, którzy nie wiedzą, że nie wiedzą – to GŁUPCY. Unikaj ich. Ci, co nie wiedzą, ale wiedzą, że nie wiedzą – to PROSTACZKOWIE. Poucz ich. Ci, co wiedzą, a nie wiedzą, że wiedzą – to ŚPIĄCY. Obudź ich. Ci, co wiedzą i wiedzą, że wiedzą – to MĘDRCY. Idź ich śladem. J.K-M. jest w tej ostatniej grupie. Zdecydowana większość autorów tekstów, publikowanych pod powyższym artykułem, należy do grupy PIERWSZEJ.