Donatan zazwyczaj nie rozstaje się z okularami przeciwsłonecznymi. Zobaczcie, jak prezentuje się BEZ nich. Poznalibyście go?

Jestem już zmęczona opieką nad matką po udarze, ona by już dawno mogła wrócić do pełnej sprawności i samodzielności, ale robi wszystko, żebym się nią zajmowała. Od zawsze była taka toksyczna. W dodatku moja młodsza siostra z nami mieszka, też jej nie starcza na samodzielne utrzymanie, 25 lat a jak dziecko dorabiające do kieszonkowego. Reszta rodziny wywiera na mnie presję, że nie mogę zostawić mamy i ciotki, bo beze mnie nie będą miały, co jeść. Ale ja postanowiłam. Odkładam pieniążki, po cichu zamykam swoje sprawy, układam w tajemnicy drugie życie i w sierpniu w dniu 30 urodzin uciekam. Czuję, że robię źle, że one sobie nie dadzą rady... Zżera mnie to od środka, dlatego o tym piszę anonimowo, ale ja chcę w końcu żyć... Chodzić do kina, mieć faceta, dzieci... A nie praca na dwa etaty i opieka nad domem, matką, siostrą... One mi nie pozwalają odejść po ludzku, dawałam im tyle szans, czasu na usamodzielnienie się, a one dalej na mnie żerują... Więc nie mam wyjścia... Pewnego dnia zniknę z ich życia na zawsze.