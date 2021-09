Dorota Szelągowska POKAZUJE DZIECI i mamę pałaszujących w restauracji. "Moi absolutnie najukochańsi"

Breaking2 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Facet, programista rasy białej, złożył CV do firmy DuckDuckGo (taka alternatywa dla Google). Mimo, że poprawnie wypełnił test, jego kandydatura została odrzucona. Następnie ten sam facet stworzył fejkową osobowość internetową i jako czarnoskórka lesbijka, nie potrafiące poprawnie wypowiadać się po angielsku specjalnie wypełnił test z błędami. I tu już problemu z przejściem do następnego etapu nie było. Dodam, że kadrowa to lesbijka i aktywistka LGBT co wyczaili ludzie z wykopu. I to by było na tyle w temacie równości płci i "dobrego", "przyjazdnego" LGBT.