Dorota Szelągowska świętuje 23. urodziny syna, publikując jego fotki. "Nauczyłeś mnie wszystkiego, co ważne"

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. (...) U mnie w rodzinie z tymi nazwiskami to jest bardzo skomplikowana rzecz, bo ja np. noszę swoje panieńskie nazwisko, które mam w dokumentach od kilku lat, bo po drodze nazywałam się zupełnie inaczej, więc u nas to jest rodzinne - zamieszanie z nazwiskami - tłumaczyła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Mimo dorastania w cieniu znanych rodziców, Antoni osiągnął sukces na własną rękę i prężnie rozwija aktorską karierę. Syn Szelągowskiej gra w krakowskim Teatrze Słowackiego, ma także na koncie występy w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych. To wszystko osiągnął w młodym wieku - 23 października skończył bowiem 23 lata, co zostało odnotowane przez jego słynną mamę w mediach społecznościowych . Gwiazda TVN opublikowała na Instagramie serię zdjęć z Antonim, które były wykonywane na przestrzeni kilkunastu lat. Nie zabrakło także poruszającego wpisu z życzeniami.

Pa, jak urosłeś, synu! 23 lata. Dziękuję, że nauczyłeś mnie wszystkiego, co ważne - kochać, przepraszać i wybaczać. Jesteś dobry, mądry i zdolny. Kocham Cię nad życie. Życzę Ci, żebyś zawsze umiał zadbać o siebie i innych i kochał z wzajemnością, czerpał radość z tego, co robisz. Żyj pięknie, mój najlepszy człowieku - napisała Dorota Szelągowska.

