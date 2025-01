Dorota Zawadzka dalej ciepło o Skolimie i branży disco polo: "Coś prymitywnego i pozbawionego wartości artystycznej"

Rozkładam nogi twoje i biorę to co moje - śpiewa jakiś discopolowy pajac. Naprawdę to jest gwiazda? Koszmar - napisała na Facebooku, gdzie obserwuje ją ponad 160 tys. osób.

Mój komentarz brzmiał: "Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje – śpiewa jakiś disco polowy pajac. Naprawdę to jest gwiazda? Koszmar". Uwaga, objaśniam: Moja wypowiedź wyraża oburzenie i niesmak wobec treści piosenki, która według mnie jest wulgarna i nieodpowiednia. Krytyka dotyczy również statusu wykonawcy jako "gwiazdy", co w tym kontekście jest raczej ironiczne i świadczy o mej dezaprobacie dla popularności takiej muzyki. Określenie "disco polowy pajac" podkreśla także mój brak szacunku wobec takiej twórczości i całego gatunku, gdyż jest to dla mnie coś prymitywnego i pozbawionego wartości artystycznej. Ogólny wydźwięk mego dwuzdaniowego wpisu to poczucie zażenowania i rozczarowania tym, co uchodzi za rozrywkę masową. I nawet nie zaczęłam tego "artysty" obrażać - czytamy dalej.