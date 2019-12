Doświadczona życiem Barbara Kurdej-Szatan RADZI, jak przetrwać Sylwestra: "Ta noc może się źle skończyć"

Nie od dziś wiadomo, że Barbara Kurdej-Szatan lubi sobie poimprezować. Co więcej, w żadnym stopniu nie ma zamiaru się z tym kryć. Przypomnijmy sobie urodziny M jak miłość , na których Basia była w niebywale szampańskim nastroju, a jej instagramowa relacja poniekąd zapisała się na kartach historii polskiego show biznesu. Imprezowa Barbara niedawno zaliczyła też "wypad na kebaba" z Anną Muchą i to zaraz po tym, jak panie zorganizowały sobie degustację japońskiego trunku.

Od zabawy więc Basia nie stroni, a co za tym idzie, bywa, że miewa dość trudne poranki. Nauczona doświadczeniem ma jednak na słabsze dni sprawdzone sposoby. Sylwester już lada moment, więc Barbara w rozmowie z Faktem postanowiła zdradzić fanom, co zrobić, by przeżyć tę noc i następnego dnia obudzić się bez zatrważającego bólu głowy. Jak się okazuje, według Basi najważniejsze jest pozytywne nastawienie. Oprócz tego aktorka radzi, by pić dużo... wody.