Dramat polskich influencerek PO AWARII Instagrama: "Spadła mi LICZBA OBSERWATORÓW! To szaleństwo!"

Mam instagrama prywatnego tylko dla siebie. Obserwuje to co chce i to zazwyczaj swoje ulubione marki ktore chce miec pod reka w jednym miejscu. Na swoj profil nie dodaje swoich zdjec nie szpamuje jak te osoby. Mimo to w srode chyba usuneli albo blokneli mi konto- ani sie nie moge zalogowac, ani odrzyskac konto, ani usunac je, wiec usunelam adres mailowy ze skrzynki pocztowej ktory byl tylko oddzielnie na d...perele. Szczerze!? Z medii spolecznosciowych malo i rzadko korzystam ale jak juz to najbardziej lubie youtuba i instagrama. Snap, What, Face, Twit i inne mnie nie interesują i nie korzystam z nich. Niech jak najszybciej naprawia ta awarie chcialabym wrocic na insta polubilam te miejsce. W formie odmozdzenia po pracy czy ciezkim tyg to spoko :)