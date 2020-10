Dumny Bartłomiej Misiewicz otrzymał nagrodę za METAMORFOZĘ ROKU: "EFEKTY SĄ FAJNE I WARTO JE NAGRADZAĆ!"

Bartłomiej Misiewicz wspomina pobyt w areszcie: "uczy pokory"

Cześć! Muszę się wam pochwalić, że podczas XXIII Gali Wiktorii w Warszawie zostałem uhonorowany statuetką za metamorfozę roku. To wielkie wyróżnienie, bardzo się cieszę i bardzo za nie dziękuje. I wszystkich zachęcam do tego, aby aktywnie ćwiczyć i zmieniać swoje nawyki żywieniowe na te zdrowsze. Efekty jak widać są zawsze fajne, satysfakcjonujące i warto je nagradzać. Dlatego trzymajcie kciuki za mnie, a ja będę trzymał za was - wyznał biznesmen.