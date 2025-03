Duże ZMIANY w TVN Style. Znikają programy Agaty Młynarskiej, Anny Nowak-Ibisz i Marzeny Rogalskiej!

We wszystkich stacjach telewizyjnych wprowadzono już wiosenne ramówki. Oferta programowa TVN Style na najbliższe tygodnie wypada jednak dosyć blado na tle konkurencji. Właściciele kanału kierowanego do kobiecej publiczności podjęli decyzję o znaczącym okrojeniu premierowych pozycji, jednocześnie wprowadzając większą liczbę powtórek z głównej anteny.

Prezenterki TVN Style nie doczekają się kontynuacji swoich programów

Agata Młynarska przez ostatni rok była gospodynią "Konfrontacji Agaty" , o których często pisaliśmy w kontekście burzliwych dyskusji uczestniczek zajmujących przeciwstawne stanowiska na ten sam temat . Mimo niemałego zainteresowania publiczności, do tej pory nie ogłoszono startu zdjęć do 3. edycji programu.

A zatem dla ścisłości, choć nie jest to żadna nowość. Mam kontrakt z TVN niezmiennie od 2016 roku. Przez ten czas prowadziłam różne programy, z różną częstotliwością i to się nie zmienia. Taka jest natura tv. O wszystkich moich działaniach zawodowych najlepiej zatem szukać informacji u źródła, czyli w moich mediach społecznościowych.

Podobna sytuacja spotkała Marzenę Rogalską, której autorski talk-show nie doczekał się nowych odcinków. Przypomnijmy, że dziennikarka wypytywała w nim Klaudię Halejcio o to, w jaki sposób dorobiła się "willi za 9 baniek" w wieku 34 lat. Próbowała też dowiedzieć się co nieco o umiejętnościach łóżkowych byłego męża Anny Nowak-Ibisz. Równocześnie pożegnała się też z programem "Małe światy według Marzeny Rogalskiej", w którym docierała do odległych zakątków Polski, by poznać wyjątkowe rodziny i przedstawić widzom ich nietypowe tradycje czy pasje.