Dyrektor generalny TVP wygłosił DOSADNĄ przemowę na konferencji. Wspomniał o propagandzie i "GŁUPSZYCH" poprzednikach

Konferencję programową uświetniła przemowa dyrektora generalnego Telewizji Polskiej. Pełniący tę funkcję od grudnia ub. r. Tomasz Sygut nie tylko zapowiedział wiele nowości w ofercie kierowanej do widzów, ale również odczarowanie nadszarpniętego w jego opinii wizerunku mediów publicznych. Tym samym skierował wiele gorzkich słów w kierunku swoich poprzedników .

Zobacz także: Krzan o transferze do TVN-u. Mówi o "Kurzopkach" i o konflikcie z Janowskim oraz szefową "Pytania na Śniadanie"

Prezes TVP uderza m.in. w Jacka Kurskiego

Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy poważny krok do tego żeby ta instytucja znów słynęła z tego, co zawsze było w niej najlepsze - z wiarygodności, a nie z tego, z czym w ostatnim czasie się kojarzyła, czyli propagandą i pogardą - podkreślił.