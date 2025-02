Edward Miszczak o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do Polsatu: "Ona nie marnuje czasu"

To jednak nie wszystko. Tancerka powróci do "Tańca z Gwiazdami" , gdzie powalczy o Kryształową Kulę z Filipem Gurłaczem . Co jest o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno wymieniała z jury formatu uszczypliwe uwagi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Edward Miszczak pełen nadziei na sukces "Tańca z Gwiazdami"

Jest za wcześnie, aby to powiedzieć. Jak na razie to była u naszej konkurencji. Ona nie marnuje czasu, jak nie dostaje oferty z jednej stacji, to idzie do drugiej - mówił.