Edyta Górniak o wielkim pojednaniu z Dodą: "Z przyjemnością przekażę jej płytę na święta"

Za nami wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Kryształową kulę i 100 tysięcy złotych zgarnęła Vanessa Aleksander, która już od pierwszego odcinka zachwycała fanów swoją finezją na parkiecie. Niektórzy, pamiętając piski i krzyki na widowi, mogli być zdziwieni, że to nie Julia Żugaj święciła triumfy, ale, jak widać, armia Żugajek nie miała wystarczającej mocy, by ich idolka wygrała show. Na trzeciej pozycji uplasował się natomiast Maciej Zakościelny, którego finałowy taniec poruszył jurorów do głębi.