Edyta Górniak obwieszcza: "Jeśli mamy pokój w sercu, to nie ma w nim miejsca NA OPĘTANIE"

Solidarność z obywatelami Ukrainy w niedzielę okazała również Edyta Górniak . Wokalistka nie ograniczyła się jednak tylko do muzycznego występu. Będąc na scenie, Górniak postanowiła także podzielić się z widzami koncertu przemyśleniami na temat szeroko pojętego zagadnienia konfliktów. Zdaniem artystki odpowiedzią na wszelkie spory jest dobro, a wewnętrzny pokój chroni przed opętaniem.

Dobry wieczór, kochani ludzie. Nie mielibyśmy konfliktów ani wewnętrznych, ani w naszych relacjach najbliższych, ani globalnych, gdybyśmy byli dla siebie dobrzy. I to właśnie to piękno, dobro i łagodność, które tak wszyscy wyśmiewamy, dzisiaj straciło swój głos. Jeśli mamy pokój w sercu, to nie ma w nim miejsca na opętanie - przekonywała wokalistka.