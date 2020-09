Edyta Pazura krytykuje nowy trend na Instagramie: "Brudny stół i TŁUSTE WŁOSY"

Aga 33 min. temu zgłoś do moderacji 94 11 Odpowiedz

Czegoś tu nie rozumiem, aż się roi od komentarzy że jak kobieta wychowuje dzieci to jest kurą domową, że nic nie osiągnęła że jest utrzymanka męża i tym podobne. Jestem osobą wykształcona (po anglistyce). Po trzynastu latach w zawodzie odeszłam z pracy. Jestem w domu. Nigdy nie miałam czasu dla dzieci, ani na swoje pasje. Czułam się zawiedziona (mieszkam UK). Mąż zawsze mówił że to czy chce pracować czy nie to moja decyzja bo to jego obowiązek żeby zarobić na rodzinę. Ludzie tworzą rodzinę razem, razem mają dzieci. Jak można nazywać kobietę utrzymanka męża. To co kobiety robią nie da się zmierzyć wartością monetarna a mężowie nie utrzymują obcych ludzi tylko osoby im najblizsze. Ale to takie polskie wylać na kogoś jad i to jeszcze do tego kobiety innym kobietom. Nie ma nic ujmującego w byciu mamą. To też praca, całodobowa i do tego bezpłatna. Trochę szacunku.