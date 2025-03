Ekspert od czytania z ruchu warg ujawnia "przykrą" wymianę zdań między Kylie Jenner i Timothee Chalametem: "Kontakt wzrokowy!"

Osobliwe zachowanie zakochanej Kylie Jenner na meczu tenisowym

Internauci nie byli przekonani co do amorów Jennerki, która wydawał im się nachalna. "Ona zachowuje się jak fanka", "To ja, gdy całuję mojego kota", "Trudno się na to patrzy" - pisali. Serwis "Daily Mail" postanowił w związku z tym skontaktować się z ekspertem od czytania z ruchu warg i zapytać go, o czym rozmawiała para. Ich konwersację nazwał w swoim artykule "przykrą". Jeremy Freeman zdradził, że celebrytka poprosiła Timothee o pocałunek. Wpatrzony w kort aktor odpowiedział jej: "Poczekaj chwilę, kochanie". Wtedy Kylie chwyciła go za twarz i wydała komendę: "Kontakt wzrokowy!". Wtedy Chalamet miał zachęcić partnerkę. "Śmiało" - powiedział, dodając: "Mniam". Następnie gwiazdor odchylił się, skrzywił i krzyknął: "Auć!", na co Jenner zareagowała ze śmiechem: "Czy wszystko w porządku?". To właśnie wtedy celebrytka zaczęła głaskać ukochanego po brzuchu, a on ją uspokoił: "Nie ma problemu, wszystko w porządku, nie martw się o to".