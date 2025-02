Odziany w dres Timothee Chalamet z Kylie Jenner na festiwalu filmowym. Internauci dosadnie: "Ona wygląda jak jego MATKA"

Amorki fruwały w piątek nad znanymi parami, które zalewały nas romantycznymi kadrami z odległych podróży, wykwintnych restauracji i specjalnie przystrojonych sypialni. Walentynki jak co roku posłużyły publicznemu okazywaniu miłości, a my jak zawsze życzymy, by za rok zakochani pozostali w tych samych konfiguracjach. Niestety, jak już mieliśmy okazję wczoraj się dowiedzieć, nie wszystkim będzie to dane.