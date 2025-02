Ekspertka komentuje NIEZRĘCZNY moment Reynoldsa i Lively na wizji. "Jej uśmiech GAŚNIE. Patrzy na niego z wyraźną obawą"

Pod koniec 2024 roku w Hollywood wybuchła afera z Blake Lively w roli głównej. Krótko po premierze filmu "It Ends With Us" aktorka oskarżyła Justina Baldoniego o molestowanie seksualne . Reżyser nie przyznał się do zarzuconego czynu i odpowiedział pozwem o zniesławienie. Od Lively, Reynoldsa i ich publicystki Leslie Sloane domaga się 400 mln dolarów, zarzucając im celowe działanie na jego szkodę.

Konflikt między Baldonim i Lively nie wydaje się słabnąć, a co chwilę do mediów wyciekają kolejne szczegóły sprawy.

Blake Lively i Ryan Reynolds zaliczyli niezręczny epizod w "SNL-u". Ekspertka od mowy ciała komentuje

Ryan stoi w trudnej pozie, gdy ona wychodzi, by do niego dołączyć, wydaje się, że jedną rękę trzyma za tułowiem, a drugą chwyta za rąbek jego ubrania. Blake wyciąga jedno ramię w intencjonalnym geście, dając mu znać z wyprzedzeniem, że zamierza go przytulić, ale jej ręka jest zgięta pod kątem, co sugeruje potencjalną ostrożność. Szybko poprawia włosy, uśmiechając się do Ryana - stwierdziła.