Eliza "biała jeroza" Trybała dziękuje za wsparcie i grozi: "JA SIĘ Z PEWNOŚCIĄ NIE ZMIENIĘ"

Eliza Trybała , żona i matka dzieci Trybsona , weszła w nowy rok z przytupem. Udało nam się dotrzeć do nagrań z sylwestrowej nocy, na których widać, jak bawiła się z ukochanym mężem. Krótko mówiąc, robiła dokładnie to, co w "Warsaw Shore", z tą różnicą, że musieli tego wysłuchiwać niewinni goście sylwestra, a nie pijani koledzy z programu. Miarka przebrała się podobno, gdy DJ puścił trzykrotnie hit Ałły Pugaczowej "Biełyje rozy" ("Białe róże"), w interpretacji Elizki "Białe jerozy" .

Zawsze do tego dążyłam żeby mój profil był inny od wyidealizowanych profili instamam czy innych dziewczyn (wyglądających jak kopie innych dziewczyn) Dlatego cieszę się ze to doceniacie bo ja się z pewnością nie zmienię , bo akceptuję siebie taka jaka jestem i dobrze mi z tym :) - czytamy (i zachowujemy oryginalną pisownię).

Trybała dodała też znaczący post, gdzie w charakterystycznym, amatorsko-kołczerskim stylu, zaapelowała do fanek, by się nie zmieniały: Niech Cię oceniają. Niech Cię źle zrozumieją. Pozwól im plotkować o Tobie. Ich opinie nie są Twoim problemem! Bądź uprzejmy, oddany swojej miłości i wolny w swojej autentyczności. Bez względu na to, co robią lub mówią, nigdy nie wątp w swoją wartość. "Wbrew wszystkiemu... świeć, jak zawsze.