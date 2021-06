Euro 2020. Christian Eriksen, który stracił przytomność podczas meczu, pokazał ZDJĘCIE ZE SZPITALA: "Nie poddam się"

Dziękuję, nie poddam się. Czuję się teraz lepiej, ale chcę uświadomić sobie, co tak naprawdę się stało. Dziękuję wam wszystkim za to, co dla mnie zrobiliście - powiedział piłkarz.

Jesper Kjaerdaard - lekarz ze szpitala Rigshospitalet, w którym przebywa obecnie Eriksen - w rozmowie z duńską stacją TV2 przyznał, że reprezentant Danii wróci do pełnej sprawności. Piłkarz będzie musiał jednak spędzić w szpitalu co najmniej kilka dni, by lekarze mogli zbadać, co doprowadziło do utraty przytomności podczas meczu.