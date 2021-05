Eurowizja 2021. Tak wyglądał występ Rafała Brzozowskiego: głośne chórki i flirt z kamerami (ZDJĘCIA)

W czwartkowy wieczór punktualnie o 21 rozpoczął się drugi półfinał Eurowizji 2021. Tego wieczora europejscy widzowie w końcu mogli zobaczyć wokalne popisy Rafała Brzozowskiego w piosence " The Ride”. Reprezentant Polski zaprezentował się na jako szósty uczestnik z kolei.

I tak około godziny 21:30 Rafał Brzozowski w towarzystwie ekipy tancerzy wkroczył na eurowizyjną scenę. Już od pierwszych sekund występu wokalisty widać było, że zamierza on dołożyć wszelkich starań, by zjednać sobie względy fanów konkursu. Rafał z pasją odśpiewywał kolejne takty "The Ride" przy akompaniamencie miejscami nieco zbyt głośnego chóru i dumnie prezentował choreografię autorstwa Agustina Egurroli.