Eurowizja 2022. Damiano David z Maneskin żartuje na scenie z oskarżeń o WCIĄGANIE KOKAINY: "Trzymajcie się Z DALEKA OD STOŁU"

Mnie się ukraińska piosenka podoba, brawo :-). Szwecja też super, Serbia świetnie. Hiszpanii nie dało się nie zauważyć ;-) Ochman genialnie <3 !!! Szkoda, że nie załapał się do 10-tki, ale na tyle państw, które startowało (41?) 12 miejsce to naprawdę bardzo dobry wynik. Zupełnie nie rozumiem sukcesu Wielkiej Brytanii, ta piosenka miała naprawdę mało wyświetleń na YouTube, nie wpada w ucho, jak dla mnie pomyłka. A co do O pkt od Ukrainy, to przecież tylko głosowanie jurorów. Zwykli Ukraińcy mogli głosować na Polskę, ale nie było tego widać. Oni zresztą nie mają takiego obowiązku, szczerze mówiąc rozumiem 12 pktow dla Ukrainy, bo piosenkę mają super, ale n i e r o z u m i e m, jak Polka może mówić 'Slava Ukrainie'. Pomoc tak (sama gościłam w domu Ukraińców), serdeczność tak, ale na litość boską, oni mordowali Polaków podczas rzezi w Wołyniu z tym hasłem na ustach. Już nie mówię o tym, że Ida jako jedyna z prezenterów wyskoczyła że wstążeczką Ukrainy przypięta, co byłoby zrozumiałe, gdyby wojna wybuchła kilka dni temu - ale inwazja zaczęła się prawie 3 miesiące temu, możemy już wrócić do polskich flag (dalej okazując wsparcie i pomoc sąsiadom).