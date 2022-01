Eurowizja 2022. TVP podjęła decyzję w sprawie "dzikich kart". Kto ostatecznie wystąpi w preselekcjach?

azyr 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Dobrze to sobie pan Owsiak, wykoncypował. Wymyślił licytację rzeczy od celebrytów. Różni tacy bogaci aktorzy, przedsiębiorcy, politycy, sportowcy i muzycy, ochoczo się włączają do WOŚP-u, gdyż leży im na sercu los biednych dzieci chorych na raka. Ale myliłby się ktoś, jakby pomyślał, że skoro wielu z tych celebrytów jest milionerami (jak choćby wzmiankowany tutaj były król Europy o pensji większej od pensji prezydenta USA) to polega to na tym, że wyciągają ze swojej tylnej kieszeni jeansów 1000 zł (dla nich 1000 to jak dla przeciętnego 2zł) i wpłacają na konto. O nie, nie. Co to to nie. Owi przebogaci celebryci filmowcy, pisarze, piłkarze przegrzebują swoje pawlacze, schowki i garaże i znajdują tam przeróżne fajanse, graty, łachy, klamoty, po czym wystawiają to to na licytę. Ktoś (zwykle firma, państwowa lub korporacja skupuje takie cusik) i wszyscy się bardzo cieszą. Jak się akurat nie ma jakiegoś tam buta czy koszulki, w której to się tam kiedyś występowało, pozłacanego krążka metalu za jakieś wicemistrzostwo, czy czegoś innego, na kształt "szczebla z drabiny, która się śniła Jakubowi " zawsze można postawić na licytację tygodniowy pobyt w swoim domku letniskowym czy jak w przypadku wspomnianego już króla Europy (parę WOŚP-ów do tyłu), możliwość zjedzenia razem kolacji w restauracji. Nie będę się już dużej rozpisywał, tylko zakończę słowami Gogola, ze sztuki "Rewizor" w kontekście do sceny, z filmu Miś, gdzie Rysio cwaniaczek, nie chcąc odwiedzać znajomego z pustymi rękami, podnosi na Londyńskiej ulicy kamyczek i wręcza go później znajomemu, jako uświęcony okruch skalny przywieziony z Jasnej Góry - z czego wy się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie.