Eurowizja Junior 2020. Ida Nowakowska skradła show Alicji Szemplińskiej? "Po prostu ją PRZYĆMIŁA"

Michu 1 godz. temu

Trochę żenujące to było. Ida pasowała w tym występie jak pięść do kożucha. Poza tym ona nie tańczy zbyt dobrze, co chwilę się myli. W zeszłym roku było to samo. Obejrzyjcie sobie jej taniec z zeszłego roku. Co chwilę albo się potyka, albo myli choreografię.