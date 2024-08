Ewa Bem ostro o młodszych koleżankach po fachu. Oberwało się też Sanah: "One wszystkie są dokładnie TAKIE SAME"

Otto 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie jestem fanem Sanah ale Pani Bem po prostu jej zazdrości . Sztuka nie jedno ma imie . Jak oceniać utwór? Co to by była za sztuka jak by sie nikomu podobała . Co to za piosenka co podoba sie wszystkim . A i za czasów Pani Bem też piosenkarki śpiewały podobnie do siebie . To chyba znaki czasów .