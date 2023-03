Ewa Chodakowska o medycynie estetycznej. "Nie podoba mi się to, co kobiety ze sobą robią"

Choć Ewa Chodakowska na każdym kroku podkreśla, że zdrowy tryb życia, w tym zbilansowane posiłki, regularne ćwiczenia i wysypianie się, mają ogromny wpływ na wygląd skóry, fani regularnie pytają ją o zabiegi medycyny estetycznej. Już kilka lat temu zaprzeczyła, że stosuje botoks i wciąż podkreśla, że nie zamierza z niego korzystać.

Chodakowska krytycznie o stosowaniu zabiegów medycyny estetycznej

Chodakowska nie pochwala kłamstw na temat stosowania zabiegów. W wywiadzie dla Plotka wyśmiewa tłumaczenia gwiazd i dobitnie mówi, że dieta zmieniająca rysy twarzy nie istnieje:

Nie ma czegoś takiego, że ktoś z dnia na dzień wygląda zupełnie inaczej, bo zaczął się inaczej odżywiać. Ściema, ściema.

Zaznacza jednak, że przy bardzo dużej utracie wagi wygląd może się nieznacznie zmienić:

Oczywiście, że jeśli ktoś chudnie, to twarz będzie zupełnie inaczej wyglądała.

Trenerka przyznaje przy tym także, że minimalne zmiany w rysach twarzy może powodować choćby noszenie aparatu na zębach. Sama zauważyła u siebie drobne różnice:

Ja jestem po aparacie, najpierw na stałe, później nakładkowy, noszę go piąty rok i widzę, jak poszerzył mi się łuk szczęki, to są milimetry, ale to jakaś zmiana.

To, co najbardziej ją denerwuje, to nieustające pytania o powiększanie ust. Chodakowska podkreśla, że nie ostrzykuje się i nie zamierza tego robić. Niezmiennie więc podkreśla, że to efekt genetyki i pełne usta odziedziczyła po ojcu.

Trochę mnie to wkurza, bo dzisiaj jak ktoś ma swoje ładne, pełne, naturalne, to na pewno ma zrobione. Jest to dość irytujące.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ewa Chodakowska o Annie Lewandowskiej: "Czasem coś nie klika"

W dobie powszechnych operacji plastycznych ciężko o naturalizm, więc pełne usta Ewy wiecznie podlegają dyskusji. W wywiadzie dla Plotka wielokrotnie jednak podkreśla, że nie podda się żadnym zabiegom, bo po prostu nie podobają jej się efekty. Mówi:

Natomiast nie będę oszukiwać, nie podoba mi się to, co kobiety ze sobą robią. To ich wybór, ja tego nie komentuję, negować nie mogę, natomiast nie podoba mi się to.

Ulubiony zabieg Chodakowskiej

Trenerka przyznaje się do jednej słabości. Tym, na co stawia Ewa Chodakowska, jest mezoterapia. To jedyny zabieg, jaki stosuje. Przy czym stawia na witaminową, rewitalizującą i odżywczą, by cały czas stymulować naskórek.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.