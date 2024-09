Ewa Chodakowska pozuje nad basenem w bikini i chwali się TALIĄ OSY. Imponująca?

Trenerka wszystkich Polek regularnie eksponuje imponującą sylwetkę w mediach społecznościowych. Ewa Chodakowska na przestrzeni lat przeszła sporą metamorfozę, dzięki czemu dziś sama motywuje kobiety do zmian w życiu. Niestety, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, a influecerka co chwilę musi odnosić się do przytyków, a także niepochlebnych komentarzy spływających w kierunku jej wyglądu.

Ewa Chodakowska w bikini prezentuje talię osy

Na facebookowym profilu Chodakowskiej pojawił się kolejny post prezentujący światu jej wyćwiczoną figurę. Chociaż w ojczyźnie specjalistki od zdrowego stylu życia lato zostało już oficjalnie pożegnane, to 42-latka zadbała o to, by w Internecie wciąż było gorąco. Jak się okazuje, wychodzi jej to bardzo dobrze. Tym razem Ewa pochwaliła się zdjęciem znad basenu.