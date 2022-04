Ewa Farna pozuje na ściance PIERWSZY RAZ po porodzie! (FOTO)

Ania 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Widzę że Wam wszystkim jest łatwo krytykować bo jesteście po tej drugiej stronie i was nikt nie ocenia A czy wy jesteście idealni? Zapewne nie bo nie ma takich ludzi każdy by chciał być piękny i zgrabny ale wtedy było by nudno więc zanim zaczniecie testować spójrzcie na siebie w lustrze