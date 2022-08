Ewa Minge usunęła stary makijaż permanentny i... zrobiła NOWY: "Dzisiaj musiałam odbyć DROGĘ PRZEZ MĘKĘ"

(...) Był tak głęboki i uparty, że zajęło nam to ponad rok czasu. (...) Poprzedni mój makijaż wykończył nas obie, miałam wrażenie, że nigdy się to nie skończy. I oto nastąpił ten dzień, kiedy mogłyśmy wreszcie zrobić nowy, delikatny, jasny, świetnie dobrany kolorem i kształtem - pisze Minge, oznaczając oczywiście zaprzyjaźnioną specjalistkę od tego typu makijażu.

Projektantka wyrozumiale zaznacza, że co prawda każdy powinien robić z twarzą to, co mu się podoba, ale makijaż permanentny powinien być tylko jak "ściąga", którą potem można - lub nie - poprawić, podrasować.

Makijaż permanentny nie powinien być mocny, widoczny, agresywny. Powinien dawać nam pewien rodzaj ściągi, która zawsze możemy same wzmocnić - peroruje Minge. Oczywiście co kto lubi, bo to jego twarz i on ma się czuć z tym dobrze. (...) Moje zdjęcie jest zrobione bezpośrednio po zabiegu, mogłam śmiało wyjść na ulicę. Makijaż jeszcze zmieni się na łagodniejszy, brwi są opuchnięte, jeszcze się zwężą trochę, a po sześciu tygodniach uzupełnimy go ewentualnie.