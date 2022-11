Ewa Minge zostawiła pierwszemu mężowi niemal CAŁY DOBYTEK: "Zrobiłam to, bo BAŁAM SIĘ o zdrowie psychiczne chłopców"

Wypowiem się. Muszę, bo atak na Izę jest poniżej pasa. Krzysztofa (męża Izy) znałam, zanim poznała go Iza. Znam poprzednią żonę Krzysztofa i gwarantuję, że nikt nikogo tam nie zdradził i nie porzucił. Ot, nie wyszło im i tyle na temat. Krzysztof, poza byciem milionerem (i nie jest to chyba wada, a dowód na siłę, inteligencję i umiejętność zadbania o siebie i swoje stado), jest fantastycznym człowiekiem - pisała.

Nie był to jednak koniec traumatycznych doświadczeń Minge. W wywiadzie dla "Co za tydzień" wyjawiła, jak jej były mąż traktował synów. Stwierdziła, że miał wręcz "nieludzkie podejście do dzieci", a synowie za brak akceptacji ze strony ojca zapłacili wysoką cenę... Dzisiaj Oskar i Gaspar nie mają z nim już kontaktu.

Chłopcy zostali wyjęci z naprawdę traumatycznej relacji ojciec-synowie. Z relacji kompletnie dla mnie niezrozumiałej. Wydawało mi się, że to człowiek myślący, który powinien rozumieć, że dziecka się nie tresuje, tylko wychowuje. Który powinien rozumieć, że kiedy dziecko pyta "dlaczego", to się nie odpowiada "dlatego, że ja tak chcę i dopóki mieszkasz pod moim dachem, będziesz robił to, co każę" - wspominała.