Ewa Mrozowska śmieszkuje: "Ups! ZAPOMNIAŁAM SWOICH PIERSI". Wtem wkroczyła Sylwia Bomba. Lubicie ich poczucie humoru?

pamietam jak kiedys fajna dziewczynka przyszla do mnie do sklepu i zaczela opowiadac jak jej ojczym policjant kloci sie z jej matka powiedzial ze jest tak plaska jak by splunal na deske dwa razy taki ma biust dziecko jak dziecko przy dziecku nie opowiada sie takich rzeczy,pozniej opowie i pmaietam jeszcze jeden przypadek jak dziecko przyszlo do babci i mowi babciu babciu a moj tata powiedzial ze babci brakuje 5 klepki w glowie, owa pani mowi to powiedz swojemu tatusiowi ze brakuje jemu 6 klepki i co i juz awantura gotowa w rodzinie