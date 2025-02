Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska POZUJĄ TOPLESS, rozpisując się o swojej przyjaźni. "Wiemy, że razem jesteśmy nie do pokonania"

Swego czasu w mediach spekulowało się, że Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba przeszły przez ciężki czas w swojej relacji, co zbiegło się w czasie z tym, że przestały się pokazywać razem w telewizji . Szybko jednak uspokoiły fanów i zaczęły publikować razem treści do social mediów . Teraz pochwaliły się efektami sesji zdjęciowej.

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska pozują topless

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska ostatnio wybrały się razem na sesję zdjęciową. Celebrytki zapozowały topless, narzucając na siebie jedynie kontrastujące ze sobą garniturowe komplety. Miało to nawiązać do dynamiki ich przyjaźni, która trwa już od kilkunastu lat. Przy okazji zapowiedziały, że ich duet wraca do "Goggleboxa".