Sylwia Bomba wywija kablem od żelazka i porównuje metody wychowawcze kiedyś vs. dziś: "Kto dostał kapciem? Ja NIE RAZ"

Sylwia Bomba zasłynęła w społecznej świadomości za sprawą udziału w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" , a dziś jest już pełnoprawną influencerką. Razem z partnerem, Grzegorzem Collinsem , publikują w sieci urywki z codzienności i nagrania, którymi mają nadzieję rozbawić internautów. Teraz opublikowali nową wspólną rolkę, ale nie wszystkim jest do śmiechu.

Bomba i Collins porównali wychowanie kiedyś i dziś. Nie wszystkich rozbawili

Na profile Sylwii i Grzegorza trafił filmik, na którym on przyjął rolę niesfornego dziecka, a ona jego matki. Aby nikt nie miał wątpliwości, dodali dopiski "dzieci dzisiaj" i "ja, gdy byłem dzieckiem", a różnica polega na zachowaniu pociechy i reakcji rodzica. Pojawił się też aspekt, który, szczególnie w odniesieniu do metod wychowawczych sprzed lat, pozostaje tematem dość trudnym. Na nagraniu Bomba macha kablem od żelazka i bierze rozmach kapciem, co można odczytać raczej jednoznacznie.