Ewelina Lisowska została oskarżona przez fankę o UDAWANĄ CIAŁOPOZYTYWNOŚĆ. Solennie zapewnia: "Nie odchudzam się"!

Trudno mówić o jakichkolwiek sukcesach Eweliny Lisowskiej na polu zawodowym po tym, jak od Bałtyku aż po Tatry "włączała niskie ceny" w reklamach pewnej sieci ze sprzętem elektronicznym. Celebrytka sama przyznała nawet, że od dłuższego czasu bardziej niż pracą w studiu nagraniowym przejmuje się niemalże codziennymi wizytami na siłowni. Sytuacja ta zmieniła się ponoć diametralnie w okresie lockdownu. Przerwa od "pompowania bicka" miała pomóc Ewelinie zrozumieć, że dążenie do rozmiaru zero nie może być sensem jej życia. O swoich słusznych co bądź przemyśleniach wokalistka zdążyła nawet opowiedzieć na kanapie Dzień Dobry TVN.