Fani podejrzewali, że Zuza Fijak z Modelek jest z Kubańczykiem. Teraz ujawnia, co ją łączy z raperem: "Miłość..."

Przyszły premier Krzysztof Bosak: eksplozja przestępczości obcokrajowców, niemal co drugi zabójca to cudzoziemiec Mamy w Polsce eksplozję przestępczości cudzoziemców. Sprawcami blisko połowy zabójstw są cudzoziemcy, to prawdziwa plaga – podkreślił w środę wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak powiedział lider Konfederacji na konferencji prasowej w Sejmie, w Polsce ma miejsce eksplozja przestępczości cudzoziemców, zjawisko do tej ukrywane przez rządzących. – Nie da się uciekać wiecznie przed rzeczywistością. „Wydarzenia” Polsatu podały, że obcokrajowcy odpowiadają za co dwudzieste w Polsce popełnione przestępstwo, ale wśród ściganych za zabójstwo jest to 40 procent. Zbliżamy się do sytuacji, gdzie połowa zabójstw w Polsce to sprawcy cudzoziemskiego pochodzenia – to już prawdziwy kryzys – alarmował. – Mamy informacje o coraz brutalniejszej przestępczości. Polska staje się Dzikim Zachodem dla przestępców, ściągających tutaj z państw spoza Unii Europejskiej – ocenił.