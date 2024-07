Filip Chajzer o udziale w gali Fame MMA: "Będę się lać, BO MOGĘ". Internauta: "Hajs wpadnie, ale nazwiska już się nie odbuduje". Odpowiedział

Filip Chajzer wprost o udziale w Fame MMA: "Będę się lać, bo mogę"

Czy dla pieniędzy? Na początku myślałem, że tak. Kupiłem mieszkanie w Hiszpanii i kredyt spłaci się dość szybko. Ale to było na początku, później dotarło do mnie, że ta walka jest dla mnie mega ważna. Nie walka z kimś, a o moje nowe życie. Treningi ustawiają mi mindset, jakiego nigdy nie miałem - pisze. 2x dziennie i codziennie jestem na macie. To przypomniało mi, czym jest dopamina. Naturalna dopamina. Chce mi się żyć i to tak na maxa! Zrzuciłem też dziś z siebie gigantyczny ciężar w bardzo ważny dzień. Dziś mam rocznicę najtrudniejszego dnia mojego życia i to dziś, pierwszy raz od 2015 roku, czuję, że wygrywam. Musiałem przerobić tę lekcję. Przegrana była o włos, ale dałem radę! Dużo miłości dla Was!