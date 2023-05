Filip Chajzer pisze o matce swojego syna, a internautka "radzi": "Może do siebie wrócicie?". Odpowiedział...

p... 24 min. temu zgłoś do moderacji 147 7 Odpowiedz

Zostawił ją dla innej i jest mu tak wygodnie, mieszka sobie sam. Nie zajmuje się dzieckiem na co dzień, kiedy jest chore, nieznośne, męczące itd. Więc dziękuję matce swojego dziecka na instagramie żeby publika wiedziała jaki to on wspaniały. Wspaniały to jest ojciec który dźwiga dzień codzienny i trud wychowania razem z matką!