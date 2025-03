Filip Chajzer ujawnia, ile gwiazdy dostają za prowadzenie eventów. Kwoty są POTĘŻNE: "Te pieniądze robią wrażenie"

Filip Chajzer o zarobkach: "Za event masz między 20 a 30 tysięcy netto"

Jak pracujesz w telewizji, to twoje główne zarobki pochodzą z prowadzenia eventów. Masz swoją pensję telewizyjną, która jest bardzo duża, są reklamy, z których pieniądze są bardzo duże, one przychodzą tam raz na rok na przykład, ale codzienną dawką pieniędzy jest prowadzenie eventów. Bo jeśli za event masz między 20 a 30 tysięcy złotych netto i takich eventów w miesiącu prowadzisz naście, no to wyobrażasz sobie, że te pieniądze naprawdę zaczynają robić wrażenie.