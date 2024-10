Filip Chajzer zapytany o zatrzymanie Buddy: "Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że pomaganie w Polsce równa się kłopoty"

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej poinformowała, że prokurator z zachodniopomorskiego oddziału PZ PK postawił Kamilowi L. oraz dziewięciu innym osobom zarzuty. Obejmują one "kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi". W rozmowie z Pudelkiem rzeczniczka PK przekazała, że zatrzymanemu youtuberowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.