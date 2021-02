Fotografka przypomina NAGIE ZDJĘCIE Anny Powierzy z "Playboya" (FOTO)

losiek 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Mój brat zajmuje się profesjonalnie fotografią i grafiką. Jak te zdjęcia są przerabiane to się w głowie nie mieści. Odchudzanie, wydłużanie nóg, usuwanie niedoskonałości skóry to norma. A co do Powierzy to zdjęcie (po obróbce) jest śliczne. Z buzi bym jej nie poznała, że to ona.