Gabriel Seweryn rozlicza związek z Rafałem: "Skończył się siedem lat temu. Nie sypialiśmy ze sobą!"

No i? Był z nim i tak 11 lat jak niejedno małżeństwo i nadal coś ich laczylo. To mało? Zdeprawowal Rafała, gdy tamten miał ok 12 i się znudził nim po 20? Przecież on skrzywdził i skrzywił tego Rafała i dalej go krzywdzi. Zniszczył mu dzieciństwo i mlodosc. Moja koleżanka ma syna 12, to jeszcze dzieciak jest, wstydliwy. Facet dorosły jak się bierze za dziecko, to powinien wziąć za niego i za siebie odpowiedzialność. To była jakaś chora relacja, niby kochanek, niby tatuś, niby opiekun, niby sponsor. I te nieustanne oskarżenia! Facet to ty masz za dużo za uszami. Czy takie rzeczy nie powinny być ścigane z urzędu? Co z tego że Rafał się nie skarży? Może syndrom sztokholmski? Może ma swój sposób kocha swojego krzywdziciela.